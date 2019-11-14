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РИА Новости

В Госдуме порекомендовали ввести продажу рецептурных лекарств в интернете

12:11 14.11.2019
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© РИА Новости / Денис АбрамовТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Межфракционная рабочая группа Госдумы по лекарственному обеспечению рекомендовала думскому комитету по охране здоровья утвердить поправки ко второму чтению законопроекта о продаже лекарств в интернете, которые разрешают дистанционно продавать рецептурные лекарства с 1 января 2022 года.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент РФ Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие законопроекта. Однако дискуссии по поводу содержания документа продолжаются в Госдуме и по сей день.
До принятия закона фармкомпании могут предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.
Поправками ко второму чтению вводится разрешение на розничную продажу лекарств, отпускаемых по рецепту, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих с объемной долей этилового спирта свыше 25%. Причём эта норма в отношении рецептурных препаратов является отложенной. Предлагается привести ее в действие с 1 января 2022 года, а безрецептурные - уже с 1 июля 2020 года.
Также к дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных, будут допускаться оптовики, получившие лицензию на розничную торговлю.
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Вместе с тем определяется, что организация, осуществляющая такую торговлю, сможет иметь только один сайт. При этом, если на сайте будут размещены к продаже наркотические и психотропные лекарства, то такой сайт будет блокироваться Роскомнадзором.
Поправки при обсуждении на комитете по охране здоровья в среду вызвали дискуссию в связи с тем, что Минздрав занимает отрицательную позицию по идее продавать дистанционно рецептурные препараты. В связи с этим комитет отложил своё решение.
Межфракционная группа на заседании в четверг вновь вынесла на обсуждение этот вопрос. По итогам обсуждений с представителями профессионального сообщества было решено рекомендовать комитету эти поправки утвердить.
"Мы понимаем, что если вдруг готовности не будет, мы тогда сможем вернуться, продлить сроки и так далее. Но цель перед собой мы в законе обозначим... Если мы увидим, что возникают проблемы по линии Росздравнадзора с получением лицензий, ещё какие-то вопросы, мы всегда сможем внести уточнения по ходу дела", - отметил глава рабочей группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
В ходе обсуждения в среду Исаев также отметил, что к 2022 году уже полностью должны быть введены не только маркировка лекарств, но и электронные рецепты на препараты.
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