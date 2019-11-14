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РИА Новости

В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после "нормандского" саммита

12:10 14.11.2019 (обновлено: 13:37 14.11.2019)
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Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе.
Ранее источник, близкий к офису президента Украины, сообщил изданию "Зеркало недели", что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября.
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"Главное, что мы собираемся сделать (на нормандском саммите – ред.) - это сделать шаг к миру. В идеальной ситуации завершить этот процесс и решить эту войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие", - заявил Пристайко на брифинге.
Кроме того, по его словам, Киев рассчитывает, что "нормандский" саммит будет способствовать большому обмену удерживаемыми лицами между с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также Крымом. "Мы собираемся на этой встрече решить несколько вопросов. Как минимум эта встреча должна стать катализатором большого обмена политических заключенных, одновременного…", - сказал Пристайко.
Министр также выразил надежду, что саммит состоится до конца 2019 года. Он также сказал, что в ближайшее время будет определена дата такой встречи.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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13 ноября, 16:04
В Кремле оценили динамику подготовки саммита в "нормандском формате"
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Вадим ПристайкоДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныУкраинаВ мире
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