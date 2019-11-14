В Киеве рассчитывают на мир в Донбассе после "нормандского" саммита

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что на встрече лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция и Германия) могут быть решены вопросы по установлению мира в Донбассе

Ранее источник, близкий к офису президента Украины, сообщил изданию "Зеркало недели" , что встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября.

"Главное, что мы собираемся сделать (на нормандском саммите – ред.) - это сделать шаг к миру. В идеальной ситуации завершить этот процесс и решить эту войну, которая на востоке Украины забирает наших людей и наш шанс на цивилизованное развитие", - заявил Пристайко на брифинге.

Кроме того, по его словам, Киев рассчитывает, что "нормандский" саммит будет способствовать большому обмену удерживаемыми лицами между с Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также Крымом. "Мы собираемся на этой встрече решить несколько вопросов. Как минимум эта встреча должна стать катализатором большого обмена политических заключенных, одновременного…", - сказал Пристайко.

Министр также выразил надежду, что саммит состоится до конца 2019 года. Он также сказал, что в ближайшее время будет определена дата такой встречи.