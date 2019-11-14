Большинство россиян уверены в правдивости соцопросов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Большинство (64%) россиян считают, что социологические опросы отражают действительные мнения граждан, несмотря на периодическую жесткую критику в адрес опросов и тех, кто их проводит, об этом свидетельствуют результаты исследования Большинство (64%) россиян считают, что социологические опросы отражают действительные мнения граждан, несмотря на периодическую жесткую критику в адрес опросов и тех, кто их проводит, об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

Респондентам предложили ответить на вопрос, отражают или не отражают действительные мнения граждан результаты опросов общественного мнения в целом. Так, 64% респондентов уверены, что отражают, среди них преимущественно молодежь от 18 до 24 лет (69%). Об обратном заявила треть россиян (30%), чаще – граждане от 25 до 34 лет (37%).

Также большинство россиян (86%) убеждены, что опросы нужны, из них почти половина (46%) граждан заявила о безусловной необходимости опросов. Обратного мнения придерживаются лишь 11%.

Согласно исследованию, среди россиян устойчиво мнение, что опросы "помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе, в стране, чтобы власти могли учесть мнение народа в решении наболевших проблем" (74%). Также есть точка зрения, что результаты опросов нужны органам власти, политикам или предпринимателям для повышения эффективности своей деятельности (59%), либо ученым для научного познания общества (58%).

Кроме того, растет доля россиян, которые считают, что на опросы никто не обращает внимания, и это просто мода: с 32% в 2008 году показатель вырос до 54% в 2019.

"Несмотря на периодическую жесткую критику в адрес опросов и тех, кто их проводит, большинство россиян склонны интересоваться их результатами и доверять им. Опросы рассматриваются как важный канал обратной связи, позволяющий обществу доводить свои проблемы и чаяния до властей предержащих, а самим властям - учитывать мнение людей при принятии важных решений", - приводится комментарий генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.