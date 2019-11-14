Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя - РИА Новости. Около 450 ракет выпущены в сторону Около 450 ракет выпущены в сторону Израиля из сектора Газа с начала последнего обострения примерно за 50 часов, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

"Около 450 ракет были выпущены в сторону Израиля за порядка 50 часов", - сказал Конрикус в ходе телефонного брифинга.

Пресс-секретарь отметил, что уровень перехвата системы ПРО "Железный купол" составил около 90%.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.

Конрикус отметил, что план "Черный пояс" готовился несколько месяцев, была предпринята попытка убедить Баху Абу аль-Ата прекратить заниматься своей деятельностью, в частности, планировать атаку. Эта попытка не увенчалась успехом, поэтому было решено его ликвидировать.