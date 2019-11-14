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РИА Новости

В Иране двадцать восемь человек погибли в крупной аварии

12:05 14.11.2019 (обновлено: 12:18 14.11.2019)
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© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Двадцать восемь человек погибли в результате ДТП на юго-востоке Ирана, передает в четверг агентство Mehr со ссылкой на местные медслужбы.
"Сегодня утром в результате столкновения двух пикапов, перевозивших незаконных мигрантов, к сожалению, погибли 28 человек, 21 пострадал", - цитирует агентство представителя местных медслужб.
ДТП произошло в провинции Белуджистан, которая граничит с Пакистаном и Афганистаном.
ДТП произошло в провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном и Афганистаном, однако о гражданстве погибших агентство не сообщает.
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АфганистанПакистанТегеран (город)ИранВ мире
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