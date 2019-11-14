В Иране двадцать восемь человек погибли в крупной аварии

ТЕГЕРАН, 14 ноя - РИА Новости. Двадцать восемь человек погибли в результате ДТП на юго-востоке Ирана, передает в четверг агентство Mehr со ссылкой на местные медслужбы.
"Сегодня утром в результате столкновения двух пикапов, перевозивших незаконных мигрантов, к сожалению, погибли 28 человек, 21 пострадал", - цитирует агентство представителя местных медслужб.
ДТП произошло в провинции Белуджистан, которая граничит с Пакистаном и Афганистаном.
ДТП произошло в провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с Пакистаном и Афганистаном, однако о гражданстве погибших агентство не сообщает.