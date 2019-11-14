Пресс-конференция о запуске проекта против канцерофобии

Участники:
- народный артист России Константин ХАБЕНСКИЙ;
- клинический психолог ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" Анна КАН;
- детский онколог, профессор Ольга ЖЕЛУДКОВА;
- директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Анна МЕШКОВА;
- герои кампании #ЭТОНЕЛЕЧИТСЯ Ринат КАРИМОВ и Ольга ПЕЧУРИНА;
- креативный директор агентства Leo Burnett Moscow Михаил КУДАШКИН.
Цель проекта — изменить отношение общества к теме рака, сделать так, чтобы как можно больше людей поверили, что онкологическое заболевание — не приговор. Есть вещи, которые не лечатся. Постоянные опоздания и вредные привычки, маленькие слабости и нелепые ритуалы — что-то из этого уже стало частью каждого из нас и останется с нами навсегда. Даже рак вылечить намного проще, чем их. Люди, которые победили онкологические заболевания, но навсегда остались верны своим привычкам, – лучшее тому доказательство. Именно их истории легли в основу информационной кампании.
Организаторы акции призывают всех рассказывать о своих особенностях и привычках в социальных сетях, используя хештеги #ЭТОНЕЛЕЧИТСЯ и #РАКЛЕЧИТСЯ и тем самым привлекая максимальное внимание к проблеме, чтобы поддержать тех, кто лечится сейчас и страдает от страхов и сомнений. На сайте проекта, который будет представлен во время пресс-конференции, собраны истории людей, которые столкнулись с разными онкологическими заболеваниями и считают, что о таком опыте можно и нужно говорить.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- народный артист России Константин ХАБЕНСКИЙ;
- клинический психолог ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина" Анна КАН;
- детский онколог, профессор Ольга ЖЕЛУДКОВА;
- директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Анна МЕШКОВА;
- герои кампании #ЭТОНЕЛЕЧИТСЯ Ринат КАРИМОВ и Ольга ПЕЧУРИНА;
- креативный директор агентства Leo Burnett Moscow Михаил КУДАШКИН.
Цель проекта — изменить отношение общества к теме рака, сделать так, чтобы как можно больше людей поверили, что онкологическое заболевание — не приговор. Есть вещи, которые не лечатся. Постоянные опоздания и вредные привычки, маленькие слабости и нелепые ритуалы — что-то из этого уже стало частью каждого из нас и останется с нами навсегда. Даже рак вылечить намного проще, чем их. Люди, которые победили онкологические заболевания, но навсегда остались верны своим привычкам, – лучшее тому доказательство. Именно их истории легли в основу информационной кампании.
Организаторы акции призывают всех рассказывать о своих особенностях и привычках в социальных сетях, используя хештеги #ЭТОНЕЛЕЧИТСЯ и #РАКЛЕЧИТСЯ и тем самым привлекая максимальное внимание к проблеме, чтобы поддержать тех, кто лечится сейчас и страдает от страхов и сомнений. На сайте проекта, который будет представлен во время пресс-конференции, собраны истории людей, которые столкнулись с разными онкологическими заболеваниями и считают, что о таком опыте можно и нужно говорить.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/