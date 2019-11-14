Кандидат в еврокомиссары выступил за продление санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Кандидат в еврокомиссары по расширению Кандидат в еврокомиссары по расширению Оливер Варгели заявил, что выступает за продление санкций против РФ, пока нет прогресса по минским соглашениям.

В четверг в Европарламенте проходят слушания с участием трех оставшихся неутвержденными кандидатов в еврокомиссары, от Венгрии, Румынии и Франции. Венгерскому кандидату предложен портфель по вопросам соседства и расширения.

"Что касается Украины, то у нас особая ответственность в отношении этой станы. Мы должны помочь им вернуть суверенитет над всей территорией Украины. Мы должны стоять на их стороне. Мы должны будем защищать их, в том числе в отношении возможного продления санкций в связи с РФ, так как мы не видим прогресса в минском процессе", - сказал Варгели, выступая в комитете по иностранным делам.

Назначенный еврокомиссар, который еще должен быть утвержден Европарламентом, отметил, что намерен "использовать все инструмент в своем распоряжении, чтобы достичь этого".

Ранее чиновник в структурах ЕС заявил РИА Новости, что вопрос о дальнейшем продлении экономических санкций против России будет рассмотрен заблаговременно до истечения установленного срока и в привязке к выполнению минских соглашений. Санкции действуют до 31 января 2020 года.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.