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РИА Новости

Дмитрий Медоев: постпредство Южной Осетии в ФРГ – тема обозримого будущего

15:00 14.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 12 ноября 2018
Глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 12 ноября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В международном парламентском клубе в Берлине состоялось учредительное собрание Клуба друзей Южной Осетии. В заседании принял участие глава МИД республики Дмитрий Медоев. Когда может быть открыто постпредство Южной Осетии в Германии, в чем причины задержки реализации проекта транзита через Южную Осетию в Грузию и чем может закончиться очередная эскалация в пограничном районе, спровоцированная Тбилиси, – на эти и другие вопросы Медоев ответил в Берлине в интервью РИА Новости.
– Означает ли ваш визит в Берлин, что Германия готова признать независимость Южной Осетии?
– Конечно, нет. Я прибыл в Германию по приглашению наших друзей – депутатов Палаты представителей Берлина – для наведения мостов и поиска новых возможностей для взаимодействия с заинтересованными в сотрудничестве кругами. Здесь много людей, которые не понаслышке знают о состоянии дел в Южной Осетии, бывали там не раз, в том числе в качестве наблюдателей на наших выборах разных уровней. Тем более, что инициативная группа выступила с предложением создать в Берлине Клуб друзей Южной Осетии. Я не мог не приехать, чтобы получше познакомиться с этой группой, с помощью которой провел ряд содержательных встреч, в том числе в региональном парламенте Берлина. С большим удовольствием принял участие в учредительном собрании клуба германо-осетинской дружбы. Это важное для нас событие. Туда вошли представители бизнеса, научных кругов, политических и общественных деятелей Германии. Задачей клуба участники очертили налаживание культурных связей между Германией и Южной Осетией, в том числе на неправительственном уровне. Было приятно слушать немецких друзей, как они рассказывали о Южной Осетии, подчеркивали важность развития гуманитарных, научно-культурных и экономических связей между народами Южной Осетии и Германии, историческую близость двух народов и солидарную позицию по вопросам развития многостороннего сотрудничества.
– Однако вопрос признания Германией суверенитета Южной Осетии не снят с повестки?
– Не только со стороны Германии. В целом с нашей стороны вопрос дальнейшего международного признания Южной Осетии не может быть снят по определению, на этот счет имеется четкая позиция и воля руководства Южной Осетии. Мы продолжаем работать и продвигаться дальше в этом направлении. Будем добиваться расширения признания нашей независимости как со стороны европейских стран, так и других государств.
Столица Южной Осетии город Цхинвал
9 июня, 17:26
Наблюдатель из Германии считает, что Европа должна признать Южную Осетию
– То есть вы не исключаете возможность открытия постпредства Южной Осетии в Берлине?
– Нет, не исключаем, мы намерены работать в этом направлении. Не исключено также, что решение может быть принято уже в обозримом будущем. В настоящее время постпредства МИД Южной Осетии уже функционируют в Италии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Бразилии, Аргентине – это помимо посольств в странах, признавших нашу независимость. Могу констатировать по итогам своего визита в Берлин, что в Германии есть большой интерес к Южной Осетии.
– Давно анонсированный транзит через Южную Осетию в Грузию так и не заработал? Когда это все-таки может произойти? И в чем препятствия?
– Позиция Цхинвала предельно проста, и ее не раз озвучивал президент Анатолий Бибилов. Она заключается в том, что Южная Осетия должна участвовать в этом международном экономическом проекте на равных условиях с другими участниками данного проекта, как равноправный партнер. Но в целом это весьма сложный проект и мы при этом отдаем себе отчет о ситуации, которая складывается с другими потенциальными участниками, в частности Арменией, понимая, что Крестовый перевал – единственная дорога через Центральный Кавказ, которая сегодня используется для международных перевозок, – не вполне соответствует современным требованиям и ежегодно закрывается в зимний период на три-четыре месяца. Но все заинтересованные стороны должны четко осознавать, что реализация этого проекта невозможна без полноценного участия Южной Осетии как равной стороны.
– На разделительной линии между Южной Осетией и Грузией постоянно происходят инциденты. Каким вы видите решение?
– На самом деле провокационные действия Грузии в отношении Южной Осетии, угрозы безопасности ее территории и граждан вновь активизировались с августа текущего года, когда в непосредственной близости от жилых домов осетинского села Цнелис, что в Знаурском районе Республики Южная Осетия, грузинская сторона при поддержке вооруженных формирований начала незаконное строительство укрепленных военных объектов. Там же был возведен военный блокпост. Жители района очень обеспокоены такой активностью – в ходе агрессии в 2008 году грузинские каратели терроризировали этих людей, имитировали даже расстрел мирного населения этих сел, совершали другие преступления. Ситуация нагнетается сегодня по всему периметру границ Южной Осетии. В Цхинвале расценивают эти действия как сознательную и демонстративную дестабилизацию правящим тбилисским режимом и так напряженной обстановки на приграничных территориях, чреватое серьезной дестабилизацией ситуации в масштабах всего региона. Происходит это при попустительстве западных партнеров Грузии.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРазграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Разграничительная линия зоны действия миротворческих сил между Южной Осетией и Грузией
– Считаете ли вы, что введение международных миротворцев под эгидой ООН или ОДКБ могло бы привести к разрядке в сложившейся ситуации?
– В Южной Осетии уже находились с 1992 по 2008 год миротворческие силы, кстати, имевшие международно признанный мандат. В 2008 году эти миротворцы были попросту расстреляны грузинскими войсками. Погибли десятки военнослужащих этого контингента. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили попросту расстрелял этот формат, уничтожив в результате и Смешанную контрольную комиссию (СКК), которая занималась урегулированием грузино-осетинского конфликта. Международный формат, который прекратил свое существование в результате этой военной авантюры. Сегодня о миротворческих силах в любом случае говорить не приходится. Если же говорить о западных посредниках в лице европейских наблюдателей в целом, обращает на себя внимание полная их пассивность и отрешенность в связи с продолжающимися провокационными действиями Грузии у наших границ. 17 сентября этого года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов напрямую обратился к сопредседателям Женевских дискуссий, представителям миссии наблюдателей ЕС в Грузии с настоятельной просьбой принять решительные меры для воздействия на Тбилиси, чтобы предотвратить реальную опасность возникновения вооруженного противостояния. Ответа как не было, так и нет.
– Как вы считаете, с чем связаны действия Грузии, которые ведут к росту напряженности в регионе?
– Мы расцениваем эти провокации как следствие агрессивной политики грузинских властей по отношению к Южной Осетии и стремление к разжиганию нового витка противостояния.Мы решительно требуем незамедлительного вывода всех вооруженных формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ. Правительство Южной Осетии возлагает всю ответственность за последствия этих опасных провокаций на тбилисский режим и его западных покровителей. Мы наблюдаем пустые декларации о мире и дружбе с грузинской стороны и одновременно сталкиваемся с агрессивными действиями силовых структур Грузии у наших границ. В этой обстановке ни о каком доверии говорить не приходится. В "лучшее будущее", куда нас зовут пропагандисты грузинских властей, мы смотрим через ружейные прицелы. Что это как не проявление двуличия и двойной морали? Нам с такими "попутчиками" не по пути.
Граница Южной Осетии и Грузии
30 октября, 17:15
В Южной Осетии заявили о наращивании присутствия Грузии в приграничной зоне
– Есть ли точные сроки открытия посольства Южной Осетии в Сирии? Кто станет первым послом?
– Этот вопрос находится в работе, для окончательного решения всех формальностей нужно время. По этому вопросу мы находимся в постоянном контакте с сирийской стороной, в прямом контакте с МИД Сирии. Несомненно, посольство Южной Осетии в Сирии будет открыто, об этом прямо говорится в распространенном 29 мая 2018 года совместном Коммюнике о признании нашей независимости. Дипломатия не терпит суеты, всему свое время.
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Дмитрий МедоевЮжная ОсетияБерлин (город)Интервью - Авторы
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