В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу в "нормандской четверке", - сказал Пристайко в четверг на брифинге. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.