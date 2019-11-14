Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T11:59Z
https://ria.ru/20191114/1560919435.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/09/1559800933_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_79d035f9e2a99887186c2705c44860d4.jpg
РИА Новости

В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

11:59 14.11.2019
3810
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что личная встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина пока не планируется, речь идет лишь о подготовке саммита в нормандском формате.
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время трехсторонней переговоров по ситуации в Сириив Берлине. 19 октября 2016
12 ноября, 19:33
Переговорам быть? "Нормандская четверка" оценила шансы на встречу лидеров
"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу в "нормандской четверке", - сказал Пристайко в четверг на брифинге. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
5313113
Обсудить 5
Вадим ПристайкоМИД УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вы ещё скажите что Путин хочет, но Зеленскому некогда)))))). Зоопарк.
14 ноября, 12:15
Арсений Понфиленко
1200000
Рекомендуем
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Возле офиса президента Украины в Киеве начался митинг железнодорожников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД прокомментировали слова Байдена об отношении к нему Путина
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Железная дорога через Крымский мост
Киев пригрозил отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
Лента новостейМолния