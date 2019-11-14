"Ростелеком" отменил плату за звонки на мобильные номера с таксофонов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. "Ростелеком" с ноября отменил плату за внутризоновые и междугородные звонки на мобильные номера российских операторов с таксофонов универсальной услуги связи (УУС), сообщила пресс-служба компании.

"С 1 ноября новый шаг — обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского.

Он напомнил, что с 1 июня текущего года " Ростелеком " предоставил возможность звонить на стационарные российские телефоны бесплатно и без таксофонной карты, а еще раньше - отменил плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi в малых сельских населенных пунктах. "Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше, и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач — от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг", — добавил Осеевский.

"Ростелеком" в статусе единственного оператора универсального обслуживания в РФ обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысяче населенных пунктов страны, из них 118 тысяч, или 80% — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

Таксофоны УУС до сих пор являются единственным средством связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. При этом значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы.