"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.

Автор статьи отметил, что Су-57 способен лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру. Кроме того, истребитель отличается высокой маневренностью, несет высокоэффективные системы вооружения и может вести бой в режиме сверхзвукового полета. Так что, по мнению журналиста, его смело можно назвать "российским гигантом".

"США могут позавидовать его характеристикам и боеспособности", — полагает автор материала.

При этом он добавил, что американцы не смогут равнодушно наблюдать за тем, как их догоняет армия другой страны.