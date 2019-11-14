"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

Автор статьи отметил, что Су-57 способен лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру. Кроме того, истребитель отличается высокой маневренностью, несет высокоэффективные системы вооружения и может вести бой в режиме сверхзвукового полета. Так что, по мнению журналиста, его смело можно назвать "российским гигантом".
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"США могут позавидовать его характеристикам и боеспособности", — полагает автор материала.
При этом он добавил, что американцы не смогут равнодушно наблюдать за тем, как их догоняет армия другой страны.
Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель, разработкой которого занимается ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника. Серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019 году.
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