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Новое оружие России
2019-11-14T13:38Z
https://ria.ru/20191114/1560918927.html
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РИА Новости

"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57

11:49 14.11.2019 (обновлено: 13:38 14.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Характеристики и боеспособность российского истребителя пятого поколения Су-57 могут вызвать зависть со стороны США, пишет китайское издание Sina.
Автор статьи отметил, что Су-57 способен лететь со сверхзвуковой скоростью, не задействуя форсажную камеру. Кроме того, истребитель отличается высокой маневренностью, несет высокоэффективные системы вооружения и может вести бой в режиме сверхзвукового полета. Так что, по мнению журналиста, его смело можно назвать "российским гигантом".
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
8 октября, 17:31
СМИ назвали возможного покупателя Су-57

"США могут позавидовать его характеристикам и боеспособности", — полагает автор материала.

При этом он добавил, что американцы не смогут равнодушно наблюдать за тем, как их догоняет армия другой страны.
Су-57 — новейший российский многофункциональный истребитель, разработкой которого занимается ОКБ Сухого. Самолет предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, а также для разрушения системы управления действиями авиации противника. Серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019 году.
Полный текст статьи читайте на сайте "ИноСМИ" >>
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
29 июля, 16:15
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
5692354419
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Новое оружие РоссииСу-57КитайРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Забудте про американский стелс. Все пресловутые американские стелс всегда были видны на российских РЛС без проблем с технологиями еще 60х годов. Доказательства это сбитые невидимки над Белградом в Сербии от B-2 до f117.
14 ноября, 14:07
АСАлексей Степанов
14373001
Прекрасный отзыв о нашем "российском гиганте". Красавцы. Гордимся.
14 ноября, 12:22
lyuda.terenteva.55
14221008
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