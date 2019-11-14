Россияне в 2019 году стали больше жаловаться в ФССП на коллекторов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне за девять месяцев текущего года направили в Россияне за девять месяцев текущего года направили в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) 20,7 тысячи связанных с процессом взыскания жалоб против 22 тысяч жалоб по итогам всего 2018 года, сообщил начальник управления ФССП Иван Николаев.

"Это статистика по обращениям. Она, если сравнивать прошлый и нынешний год, значительно не изменилась в плане процентного соотношения. Но есть изменения по количеству поступающих обращений: за весь год - 22 тысячи обращений, за девять месяцев текущего года - почти 21 тысяча обращений. То есть количество продолжает расти", - сказал он, выступая на ежегодной конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Согласно презентации представителя ФССП, доля жалоб на профессиональные коллекторские агентства за девять месяцев выросла на 2,1 процентного пункта - до 34,4%. Самая большая доля жалоб по-прежнему приходится на микрофинансовые организации, при этом их доля с начала года немного сократилась - до 45% с 45,8%.