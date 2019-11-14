В Минвостока предложили ввести льготы на добычу нефти в Арктике

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минвостокразвития предлагает ввести льготы на добычу нефти, запуск газохимического производства и добычу твердых полезных ископаемых в Арктике, рассказал глава министерства Минвостокразвития предлагает ввести льготы на добычу нефти, запуск газохимического производства и добычу твердых полезных ископаемых в Арктике, рассказал глава министерства Александр Козлов на профильных парламентских слушаниях.

"Мы когда готовили закон по арктическим льготам, разделили его по категориям: добыча нефти на шельфе, СПГ, газохимия, месторождения на суше новых нефтегазовых провинций и иные проекты. … По каждому из этих направлений мы предусмотрели свой пакет льгот", - сказал Козлов.

Как сообщается в презентации министра, внедрение преференций планируется также по добыче твёрдых полезных ископаемых.

По словам министра, документ получил согласование у курирующих тему первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.