В Минвостока предложили ввести льготы на добычу нефти в Арктике

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Минвостокразвития предлагает ввести льготы на добычу нефти, запуск газохимического производства и добычу твердых полезных ископаемых в Арктике, рассказал глава министерства Александр Козлов на профильных парламентских слушаниях.
"Мы когда готовили закон по арктическим льготам, разделили его по категориям: добыча нефти на шельфе, СПГ, газохимия, месторождения на суше новых нефтегазовых провинций и иные проекты. … По каждому из этих направлений мы предусмотрели свой пакет льгот", - сказал Козлов.
Как сообщается в презентации министра, внедрение преференций планируется также по добыче твёрдых полезных ископаемых.
По словам министра, документ получил согласование у курирующих тему первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева.
"Вот с этим документом мы планируем выйти на площадку президента, чтобы получить окончательное одобрение или критику, которую мы должны учесть", - сообщил Козлов.