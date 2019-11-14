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РИА Новости

В Китае заявили о готовности создавать условия для реализации сделки с США

11:40 14.11.2019
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредставитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Архивное фото
ПЕКИН, 14 ноя – РИА Новости. Китай готов прикладывать совместные с США усилия по созданию необходимых условий для достижения первой части торговой сделки, и взаимная отмена повышенных тарифов должна стать важным пунктом договоренностей сторон, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
"Китайская сторона уже много раз подчеркивала, что торговая война началась с повышения таможенных пошлин и должна завершиться их отменой, это важное условие для достижения договоренностей двух сторон", - заявил представитель ведомства.
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По его словам, отмена повышенных таможенных пошлин соответствует интересам производителей и потребителей, отвечает интересам Китая и США, а также интересам всего мира.
"Стороны в настоящий момент ведут тщательное обсуждения (по этому вопросу – ред.) …Китай готов приложить совместные с США усилия и на условиях равенства и взаимного уважения надлежащим образом устранить основные озабоченности каждой из сторон ради того, чтобы создать условия для достижения первой части соглашения", - сказал он.
При этом Гао Фэн добавил, что в случае достижения первой части торгового соглашения масштаб аннулирования пошлин должен в полной мере выражать важность этих договоренностей, в свою очередь то, насколько эта часть сделки будет существенна, стороны должны оценить вместе.
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Китай и США находятся в состоянии "торговой войны" уже на протяжении 16 месяцев. Страны неоднократно устанавливали и повышали торговые пошлины на товары друг друга. Торговый спор между крупнейшими мировыми экономиками сильно сказался на общем экономическом росте. Аналитики считают, что урегулирование спора приведет к росту спроса на рисковые активы, уменьшит обеспокоенность по поводу экономических перспектив и уменьшит необходимость агрессивного смягчения денежно-кредитной политики.
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Гао ФэнМинистерство коммерции КНРКитайСШАВ мире
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