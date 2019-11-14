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РИА Новости

Умер художник Владимир Артыков

11:36 14.11.2019 (обновлено: 11:37 14.11.2019)
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© Фото : сайт Российской академии художествХудожник-постановщик и живописец Владимир Артыков
Художник-постановщик и живописец Владимир Артыков
© Фото : сайт Российской академии художеств
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Художник-постановщик и живописец Владимир Артыков ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств со ссылкой на его супругу.
Владимир Артыков родился в Ташкенте, он получил известность как художник-постановщик театра и кино, а также живописец. Работы Артыкова хранятся в Третьяковской галерее, музеях стран СНГ, частных коллекциях. В марте 2016 года он был избран почетным членом Российской академии художеств.
"Нам удалось связаться с супругой художника, она подтвердила его смерть. Дата и время прощания будут известны позднее", — рассказали в РАХ.
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КультураВладимир АртыковРоссия
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