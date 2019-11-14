Умер художник Владимир Артыков

Владимир Артыков родился в Ташкенте, он получил известность как художник-постановщик театра и кино, а также живописец. Работы Артыкова хранятся в Третьяковской галерее, музеях стран СНГ, частных коллекциях. В марте 2016 года он был избран почетным членом Российской академии художеств.