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РИА Новости

Парламент Молдавии обсудит вынесение вотума доверия новому правительству

11:35 14.11.2019 (обновлено: 15:49 14.11.2019)
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Парламент Молдавии в четверг внес в повестку вопрос вынесения вотума доверия правительству под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер парламента Зинаида Гречаный.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Молдавии Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать миноритарное правительство технократов.
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"Сообщаю, что получила от кандидата в премьеры запрос о внесении в повестку дня вопроса о вынесении вотума доверия программе деятельности и составу правительства с обсуждением программ и состава правительства. Это предложение одобрено большинством голосов", - сказала Гречаный.
По предложению спикера, в работе парламента был объявлен перерыв на час — до 11.20 мск. За это время депутаты должны успеть ознакомиться с правительственной программой, а также пообщаться лично с кандидатом в премьеры.
После отставки прежнего правительства парламент должен утвердить новый кабинет министров в течение трех месяцев, этот срок истекает 12 февраля. Страну ждут досрочные парламентские выборы, если новый кабмин не будет утвержден до истечения срока.
Кику с декабря 2018 по июня 2019 годов был министром финансов в правительстве Павла Филипа. С июня 2019 года он стал советником Додона.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
12 ноября, 15:53
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Ион КикуЗинаида ГречаныйМолдавияВ мире
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