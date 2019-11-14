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РИА Новости

Губернатор поручил решить вопрос с горячей водой в алтайском селе

11:29 14.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг поручил восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково после того, как жительница села Татьяна Кадукина обратилась с такой просьбой к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в село, сообщает сайт правительства региона.
В среду в Санниково Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. На улице перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к главе правительства эмоционально обратилась женщина, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.
По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково и возобновления подачи горячей воды для домов микрорайона Центральный Первомайскому району будет оказана финансовая помощь, затраты составят порядка 20 - 25 миллионов рублей.
"Минстрой Алтайского края возьмет этот вопрос на особый контроль: и проектирование, и мероприятия по реконструкции, если необходимо - модернизации. Цель - обеспечить подачу горячей воды, в том числе в летний период", - подчеркнул Гилев.
По словам главы Первомайского района Александра Иванова, все работы планируют завершить до конца 2020 года. Сейчас жителям села в штатном режиме предоставляются услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению. У большинства жителей многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели.
Ранее сообщалось, что Томенко посетил квартиру Татьяны Кадукиной и пообещал за два дня проработать конкретное решение. Кроме того, он рассказал главе правительства, что в три дома в поселке с 2004 года горячая вода поступать перестала, из-за чего жителям пришлось установить водонагреватели. Управление СК РФ по Алтайскому краю начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.
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