Губернатор поручил решить вопрос с горячей водой в алтайском селе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края

БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг поручил восстановить горячее водоснабжение в селе Санниково после того, как жительница села Татьяна Кадукина обратилась с такой просьбой к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его визита в село, сообщает сайт правительства региона.

В среду в Санниково Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. На улице перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к главе правительства эмоционально обратилась женщина, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.

Медведев после ситуации с женщиной, чуть не упавшей к нему в ноги перед совещанием, снова вышел к жителям сибирского села Санниково. "Проблем всегда хватает... Тем не менее, развитие будет", - пообещал всем премьер. pic.twitter.com/4F0FDBL2zi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 13, 2019

По словам министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева, для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково и возобновления подачи горячей воды для домов микрорайона Центральный Первомайскому району будет оказана финансовая помощь, затраты составят порядка 20 - 25 миллионов рублей.

"Минстрой Алтайского края возьмет этот вопрос на особый контроль: и проектирование, и мероприятия по реконструкции, если необходимо - модернизации. Цель - обеспечить подачу горячей воды, в том числе в летний период", - подчеркнул Гилев.

По словам главы Первомайского района Александра Иванова, все работы планируют завершить до конца 2020 года. Сейчас жителям села в штатном режиме предоставляются услуги по теплоснабжению и холодному водоснабжению. У большинства жителей многоквартирных домов установлены электрические водонагреватели.