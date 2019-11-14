В Приморье объявили в розыск фигуранта дела экс-ректора ДВФУ о растрате

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Один из фигурантов дела о растрате средств Дальневосточного федерального университета Никита Смуров объявлен ив розыск в Приморье, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флотского военного суда.
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник приговорил экс-ректора ДВФУ Сергея Иванца к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате. Также Иванца лишили звания полковника. Смуров, которому дали 3,5 года условно, на оглашение приговора не явился. Как сообщили РИА Новости в суде, ему разрешили до суда выехать по месту постоянного проживания в Москву, он обязался явиться по первому требованию.
"Судьей вынесено постановление об объявлении в розыск Никиты Смурова, который осужден по делу о растрате 17,7 миллиона рублей на создание информационно-технической системы для университета", - сообщил РИА Новости представитель суда.
Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ, "Присвоение или растрата"). Вместе с ним по уголовному делу проходили еще пять человек, они получили реальные и условные сроки. Иванец вину не признал.
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