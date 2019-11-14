В Приморье объявили в розыск фигуранта дела экс-ректора ДВФУ о растрате

"Судьей вынесено постановление об объявлении в розыск Никиты Смурова, который осужден по делу о растрате 17,7 миллиона рублей на создание информационно-технической системы для университета", - сообщил РИА Новости представитель суда.

Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ, "Присвоение или растрата"). Вместе с ним по уголовному делу проходили еще пять человек, они получили реальные и условные сроки. Иванец вину не признал.