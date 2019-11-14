Жителя ДНР приговорили к 14 годам лишения свободы за терроризм

"За участие в террористическом сообществе и еще ряде преступлений вынесен приговор водителю одной из компаний-перевозчиков… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.