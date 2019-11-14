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РИА Новости

Жителя ДНР приговорили к 14 годам лишения свободы за терроризм

11:17 14.11.2019
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© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Суд в самопровозглашенной Донецкой народной республике приговорил местного жителя, водителя одной из компаний-перевозчиков к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации и перевозку оружия и взрывного устройства, заявили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"За участие в террористическом сообществе и еще ряде преступлений вынесен приговор водителю одной из компаний-перевозчиков… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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По версии следствия, подсудимый действовал по заданию Службы безопасности Украины и в 2016 году перевез на территорию ДНР оружие "для дальнейшего использования оружия одним из участников террористического сообщества".
"В мае 2017 года обвиняемый получил от сотрудников СБУ взрывное устройство, которое незаконно перевез через государственную границу ДНР. В целях совершения террористического акта на территории ДНР обвиняемый незаконно хранил устройство, ожидая дальнейших указаний для его использования", - заявили в ведомстве.
По данным прокуратуры, мужчина обвинялся по четырем статьям уголовного кодекса ДНР. Среди них "участие в террористической организации", "контрабанда взрывчатых веществ" и "перевозка оружия".
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
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