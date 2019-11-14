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РИА Новости

Росгвардия проверит ЧОП, занимавшееся охраной колледжа в Благовещенске

11:10 14.11.2019 (обновлено: 11:22 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкЗдание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил проверить работу частного охранного предприятия, охранявшего колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Золотов дал поручение провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения", - рассказали в пресс-службе. Проверкой займутся сотрудники Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии.
Охраной колледжа занимается ЧОП "Сириус-а", руководитель которого Сергей Андрющенко отказался комментировать инцидент. СМИ сообщали, что его допрашивают следователи.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:50
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Стрельба в благовещенском колледжеРосгвардияБлаговещенскПроисшествия
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