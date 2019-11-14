ФСИН могут дать право сбивать дроны

Во вторник законопроект уже приняли во втором чтении, но ФСИН в утвержденный список не вошла – только МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО и СВР. Уже после голосования один из авторов инициативы Александр Хинштейн рассказал, что тюремное ведомство тоже планируется наделить таким правом.