ФСИН могут дать право сбивать дроны

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России могут добавить в список ведомств, имеющих право сбить беспилотники – это следует из поправки к законопроекту, который в Госдуме предложили вернуть к процедуре второго чтения.
Во вторник законопроект уже приняли во втором чтении, но ФСИН в утвержденный список не вошла – только МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО и СВР. Уже после голосования один из авторов инициативы Александр Хинштейн рассказал, что тюремное ведомство тоже планируется наделить таким правом.
"Исходя из существующей практики, мы соглашаемся с обоснованностью этой просьбы [руководства ФСИН]... Предлагается поддержать проект решения комитета по возвращению законопроекта к процедуре второго чтения для принятия соответствующей поправки", - заявил депутат в четверг на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции.