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РИА Новости

В Ростехе создали домофон, который сам звонит в полицию

11:04 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПавильон компании "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) создал "умный домофон" с функцией распознавания лиц и возможностью экстренного вызова в автоматическом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Продукт презентован в ходе Тюменского цифрового форума и выставки "ИНФОТЕХ-2019".
"Умный домофон" - важный элемент системы "Умного города". Это не просто устройство для входа в подъезд, а комплексная система безопасности для жильцов дома. Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности. Также при помощи домофона в случае необходимости можно самостоятельно связаться с экстренными службами", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Домофон оснащен цветным дисплеем диагональю 4 дюйма и широкоформатной IP FullHD камерой с функцией распознавания лиц, что позволяет автоматически открывать дверь без ключа при подходе жильца к подъезду и отслеживать визиты посторонних. Также устройство позволяет открывать дверь удаленно при помощи мобильного телефона.
Тестирование "умных домофонов" предыдущего поколения началось полтора года назад в Москве. В частности, пилотный проект "Смарт-Квартал" реализуется правительством Москвы на территории, объединяющей 7 многоквартирных домов в районе Марьино. "Умный домофон" создается АО "НПП "Сигнал" (входит в "Автоматику") в партнерстве с российской компанией "Город 77".
Стенд госкорпорации Ростех
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