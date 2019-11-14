В Ростехе создали домофон, который сам звонит в полицию

"Умный домофон" - важный элемент системы "Умного города". Это не просто устройство для входа в подъезд, а комплексная система безопасности для жильцов дома. Домофон, подключенный к интернету, объединен в единую сеть с охранно-пожарной сигнализацией, что позволяет устройству в автоматическом режиме сообщать в контактный центр экстренной службы о нештатных ситуациях и оповещать жителей дома об опасности. Также при помощи домофона в случае необходимости можно самостоятельно связаться с экстренными службами", - сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.