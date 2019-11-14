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РИА Новости

В Финляндии власти призвали отказаться от бумажных писем

11:04 14.11.2019 (обновлено: 16:51 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкХельсинки. Виды
Хельсинки. Виды
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки. Виды. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Налоговая служба и Центр регистрации населения Финляндии на фоне забастовки почтальонов призвали жителей страны отказаться от получения бумажных писем от государственных учреждений.
Сообщение распространено в период забастовки почтальонов страны, доставляющих письма, журналы и рекламу.
"Финская налоговая администрация и Центр регистрации населения призывают финнов принять национальный экологический акт и отказаться от бумажных писем, отправленных властями", - говорится в сообщении.
Вместо бумаги жителям Финляндии напоминают о возможности получать всю корреспонденцию от бюджетных институтов на государственном электронном портале.
"Получение сообщений на электронном портале помогает нашей природе. Уменьшение потребления бумаги приведет к сокращению лесозаготовок и устранению использования транспорта. Такие экологические действия хороши и помогают ослабить беспокойство по поводу окружающей среды", - отметил менеджер по коммуникациям Финской ассоциации охраны природы Матти Ниеминен, его цитата приводится в сообщении.
В Финляндии за выплату налогов отвечает не работодатель, а лично гражданин. Ежегодно Налоговая служба отправляет около 15 миллионов бумажных писем, что составило 1,3 миллиона килограммов бумаги. Отказ от рассылки бумажных писем привел бы к экономии не менее 10 миллионов евро в год, указывает ведомство.
Пока порталом государственных услуг пользуется лишь 270 тысяч жителей Финляндии при населении 5,5 миллиона человек.
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