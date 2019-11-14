В Финляндии власти призвали отказаться от бумажных писем

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Налоговая служба и Центр регистрации населения Налоговая служба и Центр регистрации населения Финляндии на фоне забастовки почтальонов призвали жителей страны отказаться от получения бумажных писем от государственных учреждений.

Сообщение распространено в период забастовки почтальонов страны, доставляющих письма, журналы и рекламу.

"Финская налоговая администрация и Центр регистрации населения призывают финнов принять национальный экологический акт и отказаться от бумажных писем, отправленных властями", - говорится в сообщении.

Вместо бумаги жителям Финляндии напоминают о возможности получать всю корреспонденцию от бюджетных институтов на государственном электронном портале.

"Получение сообщений на электронном портале помогает нашей природе. Уменьшение потребления бумаги приведет к сокращению лесозаготовок и устранению использования транспорта. Такие экологические действия хороши и помогают ослабить беспокойство по поводу окружающей среды", - отметил менеджер по коммуникациям Финской ассоциации охраны природы Матти Ниеминен, его цитата приводится в сообщении.

В Финляндии за выплату налогов отвечает не работодатель, а лично гражданин. Ежегодно Налоговая служба отправляет около 15 миллионов бумажных писем, что составило 1,3 миллиона килограммов бумаги. Отказ от рассылки бумажных писем привел бы к экономии не менее 10 миллионов евро в год, указывает ведомство.