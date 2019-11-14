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РИА Новости

Россияне не обращались в МИД из-за ситуации в Боливии

11:03 14.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПротесты в Боливии
Протесты в Боливии
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Протесты в Боливии
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Соотечественники, проживающие в Боливии, и представители российских компаний в стране не обращались в МИД РФ в связи с ситуацией в Боливии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"У нас там соотечественники живут, и компании представлены, в частности, структура "Газпрома", важный вопрос безопасности посольства и представительств компаний. Пока вопрос о сворачивании (деятельности) или выезде (граждан) с нашей стороны не ставится", - отметил замминистра.
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Отвечая на вопрос, обращались ли соотечественники или представители российских компаний в МИД РФ за содействием в выезде из Боливии или обеспечении безопасности, он сказал: "У меня не было сигналов, чтобы кто-то обращался".
При этом, по его словам, в связи с политическим кризисом в Боливии можно ожидать разгул бандитизма.
"Ситуация сложная. Там сильный вакуум власти и поэтому прогнозируется разгул бандитизма и вандализма", - отметил Панкин.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
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