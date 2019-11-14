Россияне не обращались в МИД из-за ситуации в Боливии

"У нас там соотечественники живут, и компании представлены, в частности, структура "Газпрома", важный вопрос безопасности посольства и представительств компаний. Пока вопрос о сворачивании (деятельности) или выезде (граждан) с нашей стороны не ставится", - отметил замминистра.

Отвечая на вопрос, обращались ли соотечественники или представители российских компаний в МИД РФ за содействием в выезде из Боливии или обеспечении безопасности, он сказал: "У меня не было сигналов, чтобы кто-то обращался".

При этом, по его словам, в связи с политическим кризисом в Боливии можно ожидать разгул бандитизма.

"Ситуация сложная. Там сильный вакуум власти и поэтому прогнозируется разгул бандитизма и вандализма", - отметил Панкин.

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.