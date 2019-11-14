Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T14:51Z
https://ria.ru/20191114/1560916949.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155647/12/1556471273_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_575664440a906669b912688f734db7b5.jpg
РИА Новости

Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами

11:01 14.11.2019 (обновлено: 14:51 14.11.2019)
216659
© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники при хищении денег со счетов клиентов банков в 80% случаев переводят украденные средства на виртуальные карты, рассказал РИА Новости представитель Сбербанка.
Собеседник агентства отметил, что злоумышленники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии.
Пожилая женщина с банковской картой
7 ноября, 16:15
В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников
Сбербанк рекомендует клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды, пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций.

"Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру", — подчеркнул представитель крупнейшей российской кредитной организации.

По его словам, за этот год полиция пресекла деятельность 19 преступных групп, которые похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка.
Ранее газета "Известия" сообщила, что у мошенников появился новый способ обналичивания средств, похищенных с чужих банковских карт: они обманом получают код для подтверждения перечисления денег и отправляют их на виртуальный "пластик" онлайн-кошельков.
Девушка со смартфоном и банковской картой
20 октября, 05:13
Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
14736352319965
Обсудить 42
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вот я являюсь владельцем карты Западного банка, уже 15 лет , никогда не сталкивался с подобными проблемами . Причина проста , Российские банки сами создают условия для возможности грабежа своих клиентов, потом их же сами и грабят . Рассказывая сказки про мошенников , то есть про себя в третьем лице .
14 ноября, 12:16
freizdorf
1381225354
И платишь сам за годовое обслуживание - вуаля! Не считайте себя умнее других, я прекрасно знаю как это работает.
14 ноября, 12:22
id10001
5630036
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
В США оценили вероятность столкновения с российскими военными в Сирии
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Игорь Коломойский
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп будет поддерживать курс рубля изо всех сил
Кадр из фильма Мстители: Финал
В Сети опубликовали удаленную сцену из "Мстителей: финал" с Тони Старком
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент благовещенского колледжа рассказал о реакции полиции на ЧП
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украину продали "на глазах у всех", заявили в Раде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния