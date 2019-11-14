Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Мошенники при хищении денег со счетов клиентов банков в 80% случаев переводят украденные средства на виртуальные карты, рассказал РИА Новости представитель Сбербанка.

Собеседник агентства отметил, что злоумышленники чаще всего прибегают к методам социальной инженерии.

Сбербанк рекомендует клиентам соблюдать простые правила кибербезопасности: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, CVC/CVV-коды, пароли из SMS-сообщений для подтверждения операций.

"Если у клиента запрашивают такую информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру", — подчеркнул представитель крупнейшей российской кредитной организации.

По его словам, за этот год полиция пресекла деятельность 19 преступных групп, которые похищали деньги со счетов клиентов Сбербанка.