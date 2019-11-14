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РИА Новости

Депутаты после стрельбы в колледже обсудят с Росгвардией работу ЧОПов

10:53 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкАвтомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности в связи со стрельбой в колледже Благовещенска обсудит с представителями Росгвардии вопросы повышения качества работы частных охранных предприятий, заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
"Мы на рабочую группу (по обороту оружия) будем приглашать сотрудников Росгвардии, которые отвечают за контроль над работой ЧОПов, и обсуждать вопросы и меры, хотя у нас есть своя позиция: мы подготовили законопроект (о частной охранной деятельности), он сейчас на стадии согласования находится. Самое главное - качество работы, ведь какие законы бы ни были, главное - чтобы они исполнялись", - заявил Пискарев журналистам, комментируя произошедшее в Благовещенске.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:50
Очевидцы рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже
Ранее сообщалось, что в колледже Благовещенска, где произошла стрельба, была исправная система охраны, имелась тревожная кнопка, но не было рамок металлодетектора.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Опубликовано видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
Вчера, 08:30
В Сети появилось видео с места стрельбы в колледже в Благовещенске
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Стрельба в благовещенском колледжеРосгвардияСледственный комитет РФГосдума РФБлаговещенскПроисшествия
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