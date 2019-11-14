Депутаты после стрельбы в колледже обсудят с Росгвардией работу ЧОПов

Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности в связи со Комитет Госдумы по безопасности в связи со стрельбой в колледже Благовещенска обсудит с представителями Росгвардии вопросы повышения качества работы частных охранных предприятий, заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев.

"Мы на рабочую группу (по обороту оружия) будем приглашать сотрудников Росгвардии, которые отвечают за контроль над работой ЧОПов, и обсуждать вопросы и меры, хотя у нас есть своя позиция: мы подготовили законопроект (о частной охранной деятельности), он сейчас на стадии согласования находится. Самое главное - качество работы, ведь какие законы бы ни были, главное - чтобы они исполнялись", - заявил Пискарев журналистам, комментируя произошедшее в Благовещенске.

Ранее сообщалось, что в колледже Благовещенска, где произошла стрельба, была исправная система охраны, имелась тревожная кнопка, но не было рамок металлодетектора.