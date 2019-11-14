В Турции 17 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов

АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Шестнадцать военных и один гражданский получили ранения при взрывах на складе боеприпасов в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин.

"Шестнадцать военных, пострадавших от взрыва, были доставлены в больницы. Состояние одного из них первоначально оценивалось как критическое, но после осмотра в больнице выяснилось, что оно не вызывает опасений. Один из пострадавших от второго взрыва является гражданским лицом, который вышел на балкон своего дома после первого взрыва", - говорится в сообщении губернатора на сайте администрации провинции.