В Турции 17 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов

АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Шестнадцать военных и один гражданский получили ранения при взрывах на складе боеприпасов в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин.
Отмечается, что два взрыва на складе произошли в среду в 22.30 и 22.45 (совпадает мск).
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlı’ğında cephanelikte meydana gelen patlamalarda yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Semih Durmuş (@ssbsemihdurmus) November 14, 2019
Rabbim güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan korusun. pic.twitter.com/Gryk69Gqum
"Шестнадцать военных, пострадавших от взрыва, были доставлены в больницы. Состояние одного из них первоначально оценивалось как критическое, но после осмотра в больнице выяснилось, что оно не вызывает опасений. Один из пострадавших от второго взрыва является гражданским лицом, который вышел на балкон своего дома после первого взрыва", - говорится в сообщении губернатора на сайте администрации провинции.
Он добавил, что, по предварительным данным, взрыв произошел по техническим причинам, на месте происшествия работают инспекторы минобороны Турции.
Several second after first explosion inside the Turkish military base #Urfa (#Şanlıurfa) pic.twitter.com/G1AHY0byul— Last Defender (@LastDef) November 13, 2019