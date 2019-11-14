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РИА Новости

В Турции 17 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов

10:49 14.11.2019 (обновлено: 11:13 14.11.2019)
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 14 ноя – РИА Новости. Шестнадцать военных и один гражданский получили ранения при взрывах на складе боеприпасов в приграничной с Сирией турецкой провинции Шанлыурфа, сообщил губернатор провинции Абдуллах Эрин.
Отмечается, что два взрыва на складе произошли в среду в 22.30 и 22.45 (совпадает мск).
"Шестнадцать военных, пострадавших от взрыва, были доставлены в больницы. Состояние одного из них первоначально оценивалось как критическое, но после осмотра в больнице выяснилось, что оно не вызывает опасений. Один из пострадавших от второго взрыва является гражданским лицом, который вышел на балкон своего дома после первого взрыва", - говорится в сообщении губернатора на сайте администрации провинции.
Он добавил, что, по предварительным данным, взрыв произошел по техническим причинам, на месте происшествия работают инспекторы минобороны Турции.
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ТурцияШанлыурфа (провинция)ШанлыурфаВ мире
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