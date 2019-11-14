В Роструде предупредили о новом виде телефонного мошенничества

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Роструд обратился в МВД после серии звонков от мошенников, представляющихся инспекторами ведомства, сообщили в ведомстве.

"По информации, поступающей от территориальных органов Роструда, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества", - говорится в сообщении.

В Роструде пояснили, что звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают о якобы внеплановых проверках. После чего они предлагают платные услуги по подготовке к ним.