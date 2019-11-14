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РИА Новости

В Роструде предупредили о новом виде телефонного мошенничества

10:47 14.11.2019 (обновлено: 17:58 14.11.2019)
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© Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Роструд обратился в МВД после серии звонков от мошенников, представляющихся инспекторами ведомства, сообщили в ведомстве.
"По информации, поступающей от территориальных органов Роструда, в последнее время участились случаи телефонного мошенничества", - говорится в сообщении.
В Роструде пояснили, что звонящие представляются сотрудниками государственной инспекции труда и сообщают о якобы внеплановых проверках. После чего они предлагают платные услуги по подготовке к ним.
"В связи с этим Роструд направил письмо в министерство внутренних дел Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры реагирования по данным фактам", - добавляется в сообщении.
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РострудМВД РФРоссияОбщество
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