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РИА Новости

Депутат: вопрос о поднятии возраста продажи оружия пока не стоит

10:47 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Евгений Земцов
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопрос о поднятии возраста продажи ненарезного оружия после инцидента в Благовещенске пока не стоит, заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Пока в повестке сегодня вопрос (повышение возраста продажи ненарезного оружия - ред.) такой не стоит. Самое главное - качество работы ЧОПов", - заявил Пискарев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:18
Очевидец рассказал подробности стрельбы в благовещенском колледже
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Стрельба в благовещенском колледжеВасилий ПискаревУМВДСледственный комитет РФГосдума РФМоскваРоссияБлаговещенскПроисшествия
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