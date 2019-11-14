В МИД оценили публикации о связи России с гибелью основателя "Белых касок"

"Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистки из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех "убила Россия". Именно на это намекает британская газета DailyMail в своей статье с провокационным заголовком "Почему враги России выбрасываются с балконов". Этот материал стал продолжением серии публикаций британских таблоидов о гибели Дж. Ле Мезюрье, вернее, о якобы "русском следе" в смерти сотрудника британских спецслужб", - отметили в ведомстве.