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РИА Новости

В МИД оценили публикации о связи России с гибелью основателя "Белых касок"

10:47 14.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. МИД РФ прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
В публикации, размещенной ведомством в соцсети Facebook, министерство комментирует статью британской газеты Daily Mail с заголовком "Почему враги России выбрасываются с балконов".
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13 ноября, 11:45Медиавойны
Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы "Белых касок"
"Что объединяет погибших в результате падения из окна журналистки из Калининграда Ольгу Котовскую, британского предпринимателя Скота Янга и основателя псевдогуманитарной организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье? Оказывается, всех этих людей, абсолютно никак не связанных друг с другом, погибших в разное время при различных обстоятельствах, объединяет то, что их всех "убила Россия". Именно на это намекает британская газета DailyMail в своей статье с провокационным заголовком "Почему враги России выбрасываются с балконов". Этот материал стал продолжением серии публикаций британских таблоидов о гибели Дж. Ле Мезюрье, вернее, о якобы "русском следе" в смерти сотрудника британских спецслужб", - отметили в ведомстве.
Министерство подчеркнуло, что МИД России уже несколько лет говорит про Ле Мезюрье, "которого издание провозгласило "тихим британским героем", с 2016 года "опубликовали не менее 120 материалов с упоминанием циничных преступлений "Белых касок", говорили и о вкладе Ле Мезюрье в этот неоднозначный проект".
"Но западные журналисты предпочитают не видеть и не слышать того, что не укладывается в их привычную картину мира. Всеобщая "либерализация" скверно отразилась на качестве СМИ как таковых. Журналистика фактов сменилась журналистикой мнений, причем мнений ничем не подкрепленных, в духе "хайли лайкли". Факты не нужны, нужны эмоции", - добавили в МИД России.
Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год
11 ноября, 15:55Сказано в эфире
Почему погиб основатель "Белых касок"? Версия экспертаОдин из создателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье обнаружен мертвым в Стамбуле, сообщили СМИ. Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла при падении с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" позже подтвердили смерть Ле Мезюрье.
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