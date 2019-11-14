Премьер Камбоджи Хун Сен приказал освободить 70 оппозиционеров под залог

Хун Сен публично объявил о своем приказе во время торжественного мероприятия по случаю открытия нового цементного завода в провинции Капмот, говорится в сообщении. В своей речи на открытии завода премьер также призвал юридические инстанции страны оформить все необходимые документы и освободить поименованных в приказе заключенных "в самое ближайшее время", сообщает телеканал.
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Освобождение оппозиционеров стало вторым актом смягчения меры пресечения правительства Хун Сена по отношению к арестованным членам распущенной в прошлом году судебным решением Партии национального спасения Камбоджи после освобождения в прошлое воскресенье из-под домашнего ареста одного из ее лидеров, Кем Сокха. Его обвиняют в подготовке попытки свержения правительства путем "организации "цветной революции" в интересах США", напоминает телеканал.
"Оба действия правительства по отношению к оппозиции совершены на фоне неудавшейся попытки другого лидера и основателя оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи, Сам Рейнси, вернуться в страну из эмиграции и поднять "народную революцию" против Хун Сена", - сказал РИА Новости дипломатический источник в Бангкоке, хорошо знакомый с ситуацией в Камбодже.
"Складывается такое впечатление, что правительство и оппозиция, точнее одно ее крыло, возглавляемое Кем Сокха, о чем-то договорились между собой. И важной частью этой договоренности, видимо, стал отход значительной части оппозиционеров от Сам Рейнси и его группы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Сам Рейнси, находящийся сейчас в Малайзии после неудачной попытки въехать в Камбоджу через Таиланд, остается для правительства Камбоджи "врагом номер один" в отличие от Кем Сокха, его коллеги по руководству распущенной партии, который пользуется после освобождения из-под домашнего ареста значительной свободой передвижения и свободно встречается с иностранными дипломатами.
В среду газета Khmer Times, принадлежащая частному владельцу, но воспринимаемая многими наблюдателями, как рупор правительства Камбоджи, опубликовала редакционную статью, в которой говорится, что правительство "дало оппозиции под руководством Кем Сокха шанс превратиться из группы заговорщиков в конструктивную оппозиционную силу и вернуться к открытой и законной политической деятельности на благо страны". В статье также говорится, что правоохранительные органы Камбоджи продолжат законное преследование Сам Рейнси и его группы, находящейся за границей и призывавшей камбоджийскую армию повернуть оружие против правительства.
Сам Рейнси, с 2015 года живущий в эмиграции в Европе, прибыл на прошлой неделе в Малайзию, перед выездом заявив, что готов пожертвовать свободой и жизнью ради свержения правительства Хун Сена. За месяц до поездки он объявил о своих планах лично поднять народ и армию на восстание во время празднования 66 годовщины обретения Камбоджей независимости от Франции, которая отмечалась в стране в прошлую субботу. Однако Сам Рейнси по распоряжению правительства Таиланда не пустили в Париже на борт самолета таиландских авиалиний, летевшего в Бангкок, после чего он вылетел в Малайзию. В четверг стало известно, что малайзийская авиакомпания в среду отказала Сам Рейнси в посадке в аэропорту Куала-Лумпура в самолет, выполнявший рейс в столицу Индонезии Джакарту, куда политик собирался вылететь на несколько дней для проведения серии публичных выступлений.
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