Премьер Камбоджи Хун Сен приказал освободить 70 оппозиционеров под залог

БАНГКОК, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Камбоджи Хун Сен приказал в четверг освободить под залог более 70 оппозиционеров, находящихся в тюрьмах по обвинению в подготовке свержения его правительства, сообщает таиландский телеканал Nation TV

Хун Сен публично объявил о своем приказе во время торжественного мероприятия по случаю открытия нового цементного завода в провинции Капмот, говорится в сообщении. В своей речи на открытии завода премьер также призвал юридические инстанции страны оформить все необходимые документы и освободить поименованных в приказе заключенных "в самое ближайшее время", сообщает телеканал.

Освобождение оппозиционеров стало вторым актом смягчения меры пресечения правительства Хун Сена по отношению к арестованным членам распущенной в прошлом году судебным решением Партии национального спасения Камбоджи после освобождения в прошлое воскресенье из-под домашнего ареста одного из ее лидеров, Кем Сокха. Его обвиняют в подготовке попытки свержения правительства путем "организации "цветной революции" в интересах США", напоминает телеканал.

"Оба действия правительства по отношению к оппозиции совершены на фоне неудавшейся попытки другого лидера и основателя оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи, Сам Рейнси, вернуться в страну из эмиграции и поднять "народную революцию" против Хун Сена", - сказал РИА Новости дипломатический источник в Бангкоке, хорошо знакомый с ситуацией в Камбодже.

"Складывается такое впечатление, что правительство и оппозиция, точнее одно ее крыло, возглавляемое Кем Сокха, о чем-то договорились между собой. И важной частью этой договоренности, видимо, стал отход значительной части оппозиционеров от Сам Рейнси и его группы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Сам Рейнси, находящийся сейчас в Малайзии после неудачной попытки въехать в Камбоджу через Таиланд, остается для правительства Камбоджи "врагом номер один" в отличие от Кем Сокха, его коллеги по руководству распущенной партии, который пользуется после освобождения из-под домашнего ареста значительной свободой передвижения и свободно встречается с иностранными дипломатами.

В среду газета Khmer Times, принадлежащая частному владельцу, но воспринимаемая многими наблюдателями, как рупор правительства Камбоджи, опубликовала редакционную статью, в которой говорится, что правительство "дало оппозиции под руководством Кем Сокха шанс превратиться из группы заговорщиков в конструктивную оппозиционную силу и вернуться к открытой и законной политической деятельности на благо страны". В статье также говорится, что правоохранительные органы Камбоджи продолжат законное преследование Сам Рейнси и его группы, находящейся за границей и призывавшей камбоджийскую армию повернуть оружие против правительства.