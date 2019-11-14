В Минпросвещения рассказали о студенте, открывшем стрельбу в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Студент, устроивший стрельбу в колледже в Благовещенске, не был замечен в асоциальном поведении и конфликтах, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был", - говорится в сообщении.
Добавляется, что министерство находится на связи с регионом, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.