СК призвал СМИ не распространять непроверенные данные о ЧП в Благовещенске

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следственный комитет России призвал СМИ не распространять непроверенные данные о стрельбе в Благовещенске и пообещал своевременно информировать о ходе расследования.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"Следственный комитет предостерегает журналистов от распространения недостоверных сведений, которые могут нанести вред участникам уголовного судопроизводства, в том числе потерпевшим, и способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедших событиях", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что СК будет оперативно информировать общественность о ходе расследования этого преступления.