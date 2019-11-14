Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T10:25Z
https://ria.ru/20191114/1560915188.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/106186/05/1061860582_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_87bb8127427ff9d44836754d26ba07cd.jpg
РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

10:25 14.11.2019
101
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста
Автомобиль Красного Креста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направили медицинское оборудование, лекарственные средства, комплектующие к системам водоснабжения весом 11,6 тонны", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
13 ноября, 15:10Сказано в эфире
"Шаг вперед, два – назад". Украинский политик оценил ситуацию в ДонбассеВ ДНР обвинили Киев в попытке эскалации у поселка Петровское в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник, власть не заинтересована, чтобы мирные процессы на Украине имели устойчивые тенденции.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
704020
Обсудить 0
ДонбассМеждународный комитет Красного КрестаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
В Турции 17 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов
Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
Автомобиль конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса
Колонна МЧС доставила в Донецк более 40 тысяч детских продуктовых наборов
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Полк С-400 на боевом дежурстве в Крыму
В Крыму провели учения боевые расчеты С-400
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР призвали Киев перейти к выполнению минских договоренностей
Вид Анкары
Турция депортирует в США боевика ИГ* американского происхождения
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
В ДНР заявили, что Киев не заинтересован в обмене пленными на данный момент
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер Камбоджи Хун Сен приказал освободить 70 оппозиционеров под залог
Самолет Airbus A320 Uralairlines в аэропорту Пулково
"Уральские авиалинии" оштрафовали за жару на борту рейса Венеция – Москва
Вид на пляж Копакабана со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
МИД Венесуэлы сообщил об урегулировании ситуации с посольством в Бразилии
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
Число погибших из-за израильских ударов по Газе выросло до 36 человек
Сборка самолета ИЛ-76МД-90А в цехе окончательной сборки на Ульяновском авиационном заводе Авиастар-СП. Июнь 2016 года
"Ильюшин" подтвердил запуск роботизированной линии сборки Ил-76МД-90А
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец
Более 35 тысяч человек примут участие в культурном форуме в Петербурге
Представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн
В Китае заявили о готовности создавать условия для реализации сделки с США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Лента новостейМолния