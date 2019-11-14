Красный Крест направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направили медицинское оборудование, лекарственные средства, комплектующие к системам водоснабжения весом 11,6 тонны", - говорится в сообщении.
13 ноября, 15:10Сказано в эфире"Шаг вперед, два – назад". Украинский политик оценил ситуацию в ДонбассеВ ДНР обвинили Киев в попытке эскалации у поселка Петровское в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, украинский политик Владимир Олейник, власть не заинтересована, чтобы мирные процессы на Украине имели устойчивые тенденции.
Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.