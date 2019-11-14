Минздрав опроверг данные о гибели одного из пострадавших в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Минздрав опроверг информацию СМИ о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска.
Ранее ряд СМИ написал, что студент Алексей Голубничий скончался на операционном столе.
"Я не подтверждаю эту информацию. Все трое прооперированы, все трое живы", - сказал собеседник агентства.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.