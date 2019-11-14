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РИА Новости

Минздрав опроверг данные о гибели одного из пострадавших в Благовещенске

10:22 14.11.2019 (обновлено: 11:37 14.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкАвтомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
© РИА Новости / Евгений Земцов
Перейти в фотобанк
Автомобили правоохранительных служб и МЧС у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Минздрав опроверг информацию СМИ о гибели одного из трех пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска.
Ранее ряд СМИ написал, что студент Алексей Голубничий скончался на операционном столе.
"Я не подтверждаю эту информацию. Все трое прооперированы, все трое живы", - сказал собеседник агентства.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 10:18
Очевидец рассказал подробности стрельбы в благовещенском колледже
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Стрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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