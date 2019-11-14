Путин рассказал о роли культуры в укреплении связей между странами

"Считаю главную тему нынешнего форума – "Культурные коды в условиях глобализации" – актуальной и востребованной. Культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передаёт из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры", - говорится в приветственной телеграмме президента.