Путин рассказал о роли культуры в укреплении связей между странами

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, отметив роль культуры в укреплении связей между государствами и в развитии современного мира, сообщается на сайте Кремля.
"Считаю главную тему нынешнего форума – "Культурные коды в условиях глобализации" – актуальной и востребованной. Культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передаёт из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры", - говорится в приветственной телеграмме президента.
Глава государства отметил значимость форума как общественного события и выразил уверенность, что работа форума и его решения поспособствуют наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере.
"Мы искренне дорожим уникальным культурным и духовным достоянием России, богатым опытом взаимодействия разных традиций, языков, обычаев. Всегда открыты к расширению пространства межкультурного диалога", - заключил президент.