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РИА Новости

Путин рассказал о роли культуры в укреплении связей между странами

10:20 14.11.2019 (обновлено: 11:32 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, отметив роль культуры в укреплении связей между государствами и в развитии современного мира, сообщается на сайте Кремля.
"Считаю главную тему нынешнего форума – "Культурные коды в условиях глобализации" – актуальной и востребованной. Культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами. И вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передаёт из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры", - говорится в приветственной телеграмме президента.
Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
4 ноября, 16:10
Русский мир и русская культура открыты к сотрудничеству, заявил Путин
Глава государства отметил значимость форума как общественного события и выразил уверенность, что работа форума и его решения поспособствуют наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере.
"Мы искренне дорожим уникальным культурным и духовным достоянием России, богатым опытом взаимодействия разных традиций, языков, обычаев. Всегда открыты к расширению пространства межкультурного диалога", - заключил президент.
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КультураВладимир ПутинРоссияОбщество
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