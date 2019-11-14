Очевидец рассказал подробности стрельбы в благовещенском колледже

"До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию",- рассказал Муратов РИА Новости.