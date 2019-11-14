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РИА Новости

Очевидец рассказал подробности стрельбы в благовещенском колледже

10:18 14.11.2019
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© РИА Новости / Елена Тимошенко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Елена Тимошенко
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Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 окт - РИА Новости. Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска до инцидента угрожал оружием другим студентам в туалете, рассказал РИА Новости 18-летний студент этого учебного заведения Максим Муратов.
"До всей этой стрельбы я и еще пять человек зашли в туалет, мне в живот он направил дробовик-пятизарядку. Не выстрелил, потом сказал, чтобы мы уходили из туалета. Мы забежали в аудиторию, заставили дверь партами и вызвали полицию",- рассказал Муратов РИА Новости.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрелка студент описал как худого, невысокого.
"Обычный, джинсы, куртка. Мы не знакомы, я ничего про него не знаю. Видно было, что он не ожидал, что кто-нибудь в туалет зайдет ", - добавил Муратов.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
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Стрельба в благовещенском колледжеУМВДСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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