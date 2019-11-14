В Алтайском крае прокуратура выявила нарушения в работе чиновников

БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Алейского района Алтайского края после аварии с участием двух микроавтобусов на трассе Барнаул - Рубцовск, где погибли восемь человек, ещё восемь пострадали, сообщает ведомство.
"В деятельности администрации Алейского района, муниципального учреждения "Информационно-методический центр" и комитета по образованию выявлены нарушения лицензирования при осуществлении перевозок, порядка прохождения предрейсового медицинского осмотра и правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автотранспортом", - говорится в сообщении.
В отношении директора информационно-методического центра возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Главе Алейского района внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.
В конце октября в Топчихинском районе Алтайского края столкнулись два микроавтобуса, восемь человек погибли, еще восемь - пострадали.