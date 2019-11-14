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РИА Новости

Минобороны подало иск к компании "Туполев"

10:18 14.11.2019 (обновлено: 11:59 14.11.2019)
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© Фото : ПАО "ТуполевСборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев"
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО Туполев
© Фото : ПАО "Туполев
Сборка самолетов на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова — филиале ПАО "Туполев". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минобороны требует взыскать с компании "Туполев" (входит в ОАК) более 4,6 миллиарда рублей, следует из картотеки московского арбитража.
Иск поступил в суд 13 ноября, к производству он пока не принят. Что стало предметом спора, не уточняется.
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В прошлом году Минобороны обращалось в арбитраж с иском, в котором требовало взыскать с "Туполева" более 923 миллионов рублей как неустойку по госконтракту на сервисное обслуживание самолетов ТУ-22М3. Военное ведомство утверждало, что компания нарушила сроки выполнения работ.
В феврале этого года Арбитражный суд Москвы подтвердил факт просрочки, но посчитал, что размер неустойки чрезмерно завышен, и снизил ее в 200 раз — до 4,5 миллиона рублей.
"Туполев" производит для Минобороны, в частности, легендарный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот.
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ПАО "Туполев"Ту-160Министерство обороны РФОбъединенная авиастроительная корпорацияРоссияБезопасность
Популярные комментарии
давайте, гнобите производство и на взлетных полосах окажутся Ф-35 и солдаты НАТО
14 ноября, 10:21
М Мутамба МБЕМБЕ
1010316
Не служившего в Армии ни дня (даже по призыву), Шойгу любят за его свирепый взгляд и басовитый голос. Боюсь вас разочаровать, но столько, как принято говорить, "нецелевого расходования бюджетных средств", столько дедовщины, убийств и самоубийств не было при его предшественнике, который отслужил срочную службу.
14 ноября, 13:09
Анатолий Сердюков
841008
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