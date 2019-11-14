В Югре выросла вдвое заболеваемость корью по сравнению с 2018 годом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости корью в Показатель заболеваемости корью в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году вдвое превышает прошлогодний, большинство случаев приходится на три муниципалитета, сообщает пресс-служба Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

"За 10 месяцев 2019 года в Югре было зарегистрировано 32 случая кори, из них 13 - в Сургуте и Сургутском районе, 16 случаев - в Нягани, три - в Октябрьском районе. В прошлом году заболевших в округе было в два раза меньше - 16 случаев", - говорится в сообщении.

Специалисты, отмечается в релизе, связывают рост заболеваемости корью в России и Европе с миграционными процессами, кроме того, уменьшается охват населения прививками против опасной инфекции. Так, по мнению заместителя руководителя по детству Окружной клинической больницы Ирины Тюкпеевой, отказ родителей от вакцинации детей, в том числе против кори, нередко связан с активностью антипрививочного интернет-движения.

"Члены этого сообщества запугивают молодых мам "страшными" вакцинами. Их цель понятна - подорвать здоровье нации, чтобы население само вымирало от управляемых инфекций... Из-за отказов от прививок сейчас подняла голову корь, не регистрировавшаяся в нашей стране уже длительное время. До этого Россия уже была готова получить международный сертификат как территория, свободная от кори", - приводятся в сообщении слова Тюкпеевой.