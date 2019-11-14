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РИА Новости

В Югре выросла вдвое заболеваемость корью по сравнению с 2018 годом

10:16 14.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрививки
Прививки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прививки. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости корью в Ханты-Мансийском автономном округе в 2019 году вдвое превышает прошлогодний, большинство случаев приходится на три муниципалитета, сообщает пресс-служба Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
"За 10 месяцев 2019 года в Югре было зарегистрировано 32 случая кори, из них 13 - в Сургуте и Сургутском районе, 16 случаев - в Нягани, три - в Октябрьском районе. В прошлом году заболевших в округе было в два раза меньше - 16 случаев", - говорится в сообщении.
Специалисты, отмечается в релизе, связывают рост заболеваемости корью в России и Европе с миграционными процессами, кроме того, уменьшается охват населения прививками против опасной инфекции. Так, по мнению заместителя руководителя по детству Окружной клинической больницы Ирины Тюкпеевой, отказ родителей от вакцинации детей, в том числе против кори, нередко связан с активностью антипрививочного интернет-движения.
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"Члены этого сообщества запугивают молодых мам "страшными" вакцинами. Их цель понятна - подорвать здоровье нации, чтобы население само вымирало от управляемых инфекций... Из-за отказов от прививок сейчас подняла голову корь, не регистрировавшаяся в нашей стране уже длительное время. До этого Россия уже была готова получить международный сертификат как территория, свободная от кори", - приводятся в сообщении слова Тюкпеевой.
Последние серьезные вспышки кори в Югре регистрировались в первой половине нынешнего года. В частности, в феврале в Нягани и соседнем Октябрьском районе заболели 16 человек. Инфекцию завез, как предполагается, мужчина, приехавший из Екатеринбурга. При этом власти Нягани подчеркивали, что контактировать с заболевшими могли более 3 тысяч человек. Кроме того, в апреле в крупнейшем городе ХМАО - Сургуте - был зафиксирован первый случай кори с 2015 года. Заболела семья из пяти человек, которая, как считают специалисты, привезла инфекцию из Казахстана.
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Ханты-Мансийский автономный округСургутский районХанты-МансийскОбщество
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