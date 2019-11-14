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РИА Новости

Серийное производство самолета на замену Ан-2 начнут в 2023 году

10:13 14.11.2019
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CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2Самолет Ан-2
Самолет Ан-2
CC BY 2.0 / Dmitry Terekhov from Odintsovo / An-2
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Серийное производство легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).
Конкурс на разработку этого самолета с вместимостью 9 пассажиров (с возможностью увеличения до 12 мест) выиграла компания "Байкал-Инжиниринг", которая входит в состав УЗГА.
"Согласно заключенному контракту, первый опытный образец (образец для статических испытаний) будет создан к концу 2020 года. Начало испытаний запланировано на середину 2021 года, сертификация — на 2022 год, а запуск в серийное производство запланирован в 2023 году", - говорится в сообщении.
В УЗГА рассказали, что сегодня заинтересованность в этих самолетах выразили авиакомпании "Полярные авиалинии" (Якутия), "Нарьян-Марский объединенный авиаотряд" (Ненецкий автономный округ), "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд" (Архангельская область), "Аэросервис" (Забайкальский край) и другие.
"По данным мониторинга, в течение 5 лет с момента сертификации самолета эксплуатанты РФ готовы приобрести в финансовый лизинг не менее 110 самолетов (опцион по приобретению включает около 50-70 самолетов в РФ и не менее чем 50 единиц на рынке СНГ). Таким образом, ближайшая рыночная перспектива этого самолета оценивается в 230 единиц", - сказали в пресс-службе.
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Новую модель самолета взамен Ан-2 разработают в НовосибирскеСибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск) до конца этого года разработает концепт-модель самолета, который должен заменить "кукурузник" Ан-2, причем на рынке новинка может появиться уже в 2016 году, сообщил в интервью РИА Новости научный руководитель СибНИА, профессор Алексей Серьезнов.
Как пояснил генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха, основная сложность проекта — это сжатые сроки на реализацию. "Самолет создается на замену легендарному Ан-2, который совершил первый полет более 70 лет назад и эксплуатировался в количестве 18 тысяч единиц! К проекту приковано пристальное внимание руководства отрасли и страны в целом. Это, с одной стороны, налагает на нас большую ответственность, но и позволяет надеяться на привлечение к проекту лучших специалистов отрасли и использование самых современных технологий проектирования и изготовления самолета", - сказал он.
Необходимость создания такого самолета, по мнению Минпромторга, вызвана значительным сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают внутрирегиональное авиасообщение. По данным ведомства, в 15 регионах авиация - главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.
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Ан-2Экономика
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