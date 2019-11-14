Пресс-конференция об актуальной ситуации в странах Латинской Америки

10 ноября высшее руководство Боливии во главе с Эво Моралесом на фоне протестов, начавшихся после президентских выборов в октябре, ушло в отставку и покинуло страну. Полномочия президента временно взяла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес. 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера из-за массовых протестов принял решение отменить саммит АТЭС, который должен был пройти в столице страны Сантьяго 16–17 ноября, а также запланированную на декабрь Конференцию ООН по изменению климата. С января этого года перманентно обостряется конфликт между Венесуэлой и США, начавшийся после того, как Вашингтон поддержал провозгласившего себя президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Президентские выборы 27 октября в Аргентине привели к власти кандидата от оппозиции Альберто Фернандеса, в связке с которым на выборы шла экс-президент страны (до декабря 2015 г.) Кристина Фернандес де Киршнер. Это ожидаемо приведет к коррекции внешнеполитического курса Буэнос-Айреса, который при правительстве Маурисио Макри был нацелен на сближение с Вашингтоном и демонстрировал прозападную ориентацию. Вашингтон не собирается отказываться от курса на "удушение" Кубы санкционными тисками и блокадой, совокупный ущерб от чего превысил 922 млрд долларов.
Что происходит в Латинской Америке сегодня? Какие это может иметь последствия? Кто может стоять за массовыми протестами в ряде государств? Какую роль в происходящих событиях играет Вашингтон? Также будут прокомментированы итоги проходящего в Бразилиа 13–14 ноября под бразильским председательством саммита БРИКС.
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Что происходит в Латинской Америке сегодня? Какие это может иметь последствия? Кто может стоять за массовыми протестами в ряде государств? Какую роль в происходящих событиях играет Вашингтон? Также будут прокомментированы итоги проходящего в Бразилиа 13–14 ноября под бразильским председательством саммита БРИКС.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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