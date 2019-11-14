В Армении раскрыли схему незаконного усыновления итальянцами десятков детей

ЕРЕВАН, 14 ноя – РИА Новости. Служба национальной безопасности Служба национальной безопасности Армении выявила факты незаконного усыновления в стране гражданами Италии свыше 30 детей, сообщили в четверг пресс-центре СНБ.

"Двое граждан Армении, используя свои связи в одном из республиканских родовспомогательных учреждений, ряде ведомств, а также в детских домах организовали незаконное усыновление гражданами Италии свыше 30 детей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СНБ.

По данным пресс-центра, в рамках налаженной схемы сотрудники медучреждения склоняли женщин к отказу от ребенка и согласию на усыновление, "в отдельных случаях угрожая раскрыть факт беременности, преувеличивая симптомы болезни новорожденного и оказывая психологическое воздействие ложными сведениями".

В сообщении отмечается, что, в частности, в период с 2016 по 2018 годы от детей отказались свыше 10 женщин, изначально желавших прервать беременность из-за социальных и личных проблем. При этом, по данным СНБ, сотрудники родовспомогательного учреждения "иногда не гнушались брать взятки от рожениц за оказанные медицинские услуги".

"После получения письменного согласия матери, детей с сопутствующими медицинскими документами направляли в детдома. Там должностные лица, злоупотребляя служебным положением, используя вымышленные диагнозы в медицинских документах, препятствовали усыновлению детей гражданами Армении, нарушив их право на приоритетное усыновление", - говорится в сообщении.