Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

"Были доставлены два ребенка 17 лет после происшествия с диагнозами "огнестрельное ранение". У одного - шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка - огнестрельное ранение таза, ягодичной области. Дети прооперированы, состояние одного из них тяжелое, он находится в реанимации, второй ребенок - средней степени тяжести находится в отделении", - сказал врач.