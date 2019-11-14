Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Третьего пострадавшего при стрельбе в колледже Благовещенска прооперировали, он в реанимации, еще один раненый находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.
"Закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации БГКБ", - рассказал РИА Новости представитель минздрава области.
О состоянии двух парней, прооперированных ранее, журналистам сообщил руководитель центра политравмы областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.
"Были доставлены два ребенка 17 лет после происшествия с диагнозами "огнестрельное ранение". У одного - шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка - огнестрельное ранение таза, ягодичной области. Дети прооперированы, состояние одного из них тяжелое, он находится в реанимации, второй ребенок - средней степени тяжести находится в отделении", - сказал врач.