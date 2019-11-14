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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T10:50Z
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РИА Новости

"Панцирь-С" перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

10:02 14.11.2019 (обновлено: 10:50 14.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.

"Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь". Место посадки оцепили военные полицейские", — говорится в репортаже.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс также может защищать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.
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Россия и Турция продолжают совместное патрулирование в Сирии

Патрулирование границы

Накануне стало известно, что транспортно-боевые вертолеты ВКС расширили территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Как отмечалось, это будет способствовать увеличению зоны российского присутствия в сирийском небе, прокладке новых маршрутов для наземных патрулей российской военной полиции, а также развертыванию в этом регионе гуманитарной миссии Центра по примирению враждующих сторон.
Воздушное патрулирование проходит на малых высотах, вертолеты не поднимаются выше 50 метров.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум, согласно которому на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Их задача — содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы. Отвод курдов завершился досрочно, после этого российские и турецкие военные начали совместное патрулирование.
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Война в СирииЗвездаВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииПанцирь-С1МоскваСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Маскировка машин веточками это конечно 80й уровень.... Лучше бы покрасили в песочный цвет.
14 ноября, 10:22
Антон Реут
141141054
Похоже, Сирия НИКОГДА не перестанет тянуть деньги из нашего бюджета...((
14 ноября, 12:03
Aмон Ра
31219232
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