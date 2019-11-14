"Панцирь-С" перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В аэропорту Камышлы на севере В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" , сообщает телеканал " Звезда ".

В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим.

"Это первая группа боевых вертолетов российских ВКС здесь, на севере Сирии. Готовятся к посадке. Момент исторический — с этого дня в аэропорту города Камышлы будет постоянно действовать наша авиационная группировка. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь". Место посадки оцепили военные полицейские", — говорится в репортаже.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения при любой погоде и в любой радиоэлектронной обстановке. Комплекс также может защищать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

Патрулирование границы

Накануне стало известно, что транспортно-боевые вертолеты ВКС расширили территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Как отмечалось, это будет способствовать увеличению зоны российского присутствия в сирийском небе, прокладке новых маршрутов для наземных патрулей российской военной полиции, а также развертыванию в этом регионе гуманитарной миссии Центра по примирению враждующих сторон.

Воздушное патрулирование проходит на малых высотах, вертолеты не поднимаются выше 50 метров.