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РИА Новости

Число погибших из-за израильских ударов по Газе выросло до 36 человек

10:01 14.11.2019
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© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaДом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа. 13 ноября 2019
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
ГАЗА, 14 ноя - РИА Новости. Количество жертв авиаударов израильской армии по палестинскому сектору Газа возросло до 36 человек, еще 111 были ранены, заявила пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
Ранее сообщалось о 26 погибших и 69 раненых.
Военные ХАМАС в Секторе Газа
13 ноября, 20:46
Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 360 ракет
"В результате израильской агрессии в секторе Газа за 48 часов погибли 36 палестинцев, в том числе восемь детей и три женщины. Еще 111 человек получили ранения, среди них 46 детей и 20 женщин", - сообщила она РИА Новости.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.
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Исламский джихадСектор ГазаИзраильВ мире
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