Число погибших из-за израильских ударов по Газе выросло до 36 человек

Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 360 ракет

Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпустили около 360 ракет

"В результате израильской агрессии в секторе Газа за 48 часов погибли 36 палестинцев, в том числе восемь детей и три женщины. Еще 111 человек получили ранения, среди них 46 детей и 20 женщин", - сообщила она РИА Новости.