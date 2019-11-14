Число погибших из-за израильских ударов по Газе выросло до 36 человек

ГАЗА, 14 ноя - РИА Новости. Количество жертв авиаударов израильской армии по палестинскому сектору Газа возросло до 36 человек, еще 111 были ранены, заявила пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Вафаа Яги.
Ранее сообщалось о 26 погибших и 69 раненых.
"В результате израильской агрессии в секторе Газа за 48 часов погибли 36 палестинцев, в том числе восемь детей и три женщины. Еще 111 человек получили ранения, среди них 46 детей и 20 женщин", - сообщила она РИА Новости.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.