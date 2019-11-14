Водитель под Курганом сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе

"Дойдя до середины дороги, старший ребенок начал перебегать проезжую часть. В это время на него совершил наезд автомобиль "Лада Гранта" под управлением 64-летнего жителя областного центра. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.