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РИА Новости

Водитель под Курганом сбил насмерть ребенка на пешеходном переходе

09:57 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил в четверг 6-летнего мальчика, переходившего дорогу в Кетовском районе Курганской области по пешеходному переходу с мамой, ребенок погиб, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в четверг в 07.20 (05.20 мск) на 14-м километре автодороги Курган-Половинное в Кетовском районе. По предварительной информации, женщина с двумя детьми: мальчиками 4 и 6 лет пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
"Дойдя до середины дороги, старший ребенок начал перебегать проезжую часть. В это время на него совершил наезд автомобиль "Лада Гранта" под управлением 64-летнего жителя областного центра. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа, уточняется в сообщении. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, добавляет УГИБДД.
Полиция
31 октября, 16:06
В Подмосковье автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе
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ГИБДД МВД РФМВД РФЧелябинскКетовский районКурганская областьПроисшествия
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