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РИА Новости

Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

09:53 14.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз... ранение получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики. Повреждения получили четыре дома.
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