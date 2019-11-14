Силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 15 нарушениях режима прекращения огня за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 15 раз... ранение получил один мирный житель", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 15 мин калибром 82 миллиметра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов республики. Повреждения получили четыре дома.