Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи движутся вдоль побережья в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Выпущенные в Японское море белухи из "китовой тюрьмы" движутся вдоль побережья Приморья, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
"Все морские млекопитающие, выпущенные до ноября 2019 года, вернулись в естественную среду и находятся в районах обитания своих диких сородичей", - сказал Смородов.
Он отметил, что две меченые белухи из 14 особей, выпущенных 2 октября в Сахалинском заливе, все время держатся недалеко друг от друга. В октябре они находились в Сахалинском заливе, в начале ноября стали смещаться к югу и сейчас они в Татарском проливе.
По его словам, их перемещения соответствуют нормальным миграциям белух на юг осенью. Это свидетельствует, что животные вернулись к естественному образу жизни своих сородичей.
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"Относительно большой группы белух, выпущенных 8-10 ноября в бухте Успения Приморского края, можно сказать, что в настоящее время они активно перемещаются вдоль побережья Приморья в районе их выпуска. Часть выпущенных животных остается в бухте Успения, другие разошлись вдоль побережья Приморья к северу и к югу от места их выпуска. Максимальное удаление меченых белух от места выпуска в бухте Успения составило 40 км. Пока можно сказать, что животные были выпущены в хорошей физической форме и активно осваиваются на воле, используя кормовую базу бухты Успения и побережья Приморья", - рассказал Смородов.