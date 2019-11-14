Выпущенные из "китовой тюрьмы" белухи движутся вдоль побережья в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Выпущенные в Японское море белухи из "китовой тюрьмы" движутся вдоль побережья Выпущенные в Японское море белухи из "китовой тюрьмы" движутся вдоль побережья Приморья , сообщил РИА Новости пресс-секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

"Все морские млекопитающие, выпущенные до ноября 2019 года, вернулись в естественную среду и находятся в районах обитания своих диких сородичей", - сказал Смородов.

Он отметил, что две меченые белухи из 14 особей, выпущенных 2 октября в Сахалинском заливе, все время держатся недалеко друг от друга. В октябре они находились в Сахалинском заливе, в начале ноября стали смещаться к югу и сейчас они в Татарском проливе.

По его словам, их перемещения соответствуют нормальным миграциям белух на юг осенью. Это свидетельствует, что животные вернулись к естественному образу жизни своих сородичей.