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РИА Новости

Микроавтобус, попавший в Забайкалье в ДТП, зарегистрирован как такси

09:44 14.11.2019
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© ГУ МЧС России по Забайкальскому краюДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
ДТП в Забайкальском крае у поселка Агинское, где погибли 7 человек
© ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
ЧИТА, 14 ноя – РИА Новости. Микроавтобус Hyundai, попавший в ДТП в Агинском районе Забайкалья, в котором погибли семеро, был зарегистрирован как легковое такси, сообщает пресс-служба управления МВД России.
Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. На месте аварии скончались шесть человек, в том числе водитель, еще один пассажир скончался при оказании медицинской помощи, двое пострадали - все они ехали в микроавтобусе.
Сотрудник ДПС
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"Установлено, что микроавтобус Hyundai зарегистрирован как легковое такси, разрешение на перевозку дано министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в октябре текущего года, на пять лет. На момент аварии груженая автомашина Shacman находилась в технически неисправном состоянии. Водитель выставил знак аварийной остановки, включил аварийную световую сигнализацию", - говорится в сообщении.
На место дорожно-транспортного происшествия выехал начальник УМВД России по Забайкальскому краю Александр Щеглов, начальник УГИБДД УМВД Эдуард Белобровый. Также на месте аварии работает специализированная следственно-оперативная группа УМВД России по городу Чите и следственно-оперативная группа МО МВД России "Агинский", устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.
Инспектор ГИБДД
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МВД РФЗабайкальский крайПроисшествия
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